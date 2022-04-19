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    Российские школьники будут исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские школьники будут исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели

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    pixabay.com

    Учащиеся российских школ будут исполнять государственный
    гимн России в начале каждой учебной недели. Об этом заявил глава Министерства
    просвещения России Сергей Кравцов.

    Глава ведомства подчеркнул, что государственный гимн России
    будет исполняться в каждой школе. Изменения в правилах вступят в силу с 1
    сентября следующего учебного года, подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, Министерство просвещения России введет
    преподавание истории школьникам с первого класса. По словам Кравцова, это
    направлено на сохранение исторической памяти. Глава ведомства отметил, что история
    будет преподаваться не отдельным уроком, а в рамках других школьных предметов.

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