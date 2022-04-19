Российские школьники будут исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели

Как сообщалось ранее, Министерство просвещения России введет

преподавание истории школьникам с первого класса. По словам Кравцова, это

направлено на сохранение исторической памяти. Глава ведомства отметил, что история

будет преподаваться не отдельным уроком, а в рамках других школьных предметов.