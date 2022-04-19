Российские школьники будут исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели

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Учащиеся российских школ будут исполнять государственный
гимн России в начале каждой учебной недели. Об этом заявил глава Министерства
просвещения России Сергей Кравцов.
Глава ведомства подчеркнул, что государственный гимн России
будет исполняться в каждой школе. Изменения в правилах вступят в силу с 1
сентября следующего учебного года, подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Министерство просвещения России введет
преподавание истории школьникам с первого класса. По словам Кравцова, это
направлено на сохранение исторической памяти. Глава ведомства отметил, что история
будет преподаваться не отдельным уроком, а в рамках других школьных предметов.
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