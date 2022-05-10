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    Российские семьи с детьми начнут получать новые выплаты после майских праздников

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские семьи с детьми начнут получать новые выплаты после майских праздников

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    Федеральное агентство новостей

    Сразу после окончания майских праздников некоторые российские семьи с детьми от восьми до 17 лет получат государственные выплаты от Пенсионного фонда РФ, сообщили в ведомстве.

    Пособия от государства получат семьи, в которых средний душевой доход ниже уровня прожиточного минимума. Под учет при этом попадут имущество, доходы и занятость родителей.

    Заявления на получение новых пособий от государства стали принимать с 26 апреля через портал «Госуслуги». Согласно правилам, выплаты должны перечисляться получателям на карты «Мир» в течение пяти рабочих дней. Таким образом, россияне начнут получать пособия сразу после окончания майских праздников. При этом деньги будут выплачиваться сразу за два месяца: за апрель и май. Пособия за июнь поступят в июле.

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