Российские семьи с детьми начнут получать новые выплаты после майских праздников

Заявления на получение новых пособий от государства стали принимать с 26 апреля через портал «Госуслуги». Согласно правилам, выплаты должны перечисляться получателям на карты «Мир» в течение пяти рабочих дней. Таким образом, россияне начнут получать пособия сразу после окончания майских праздников. При этом деньги будут выплачиваться сразу за два месяца: за апрель и май. Пособия за июнь поступят в июле.