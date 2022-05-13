Российские саперы разминируют пляжи на Азовском море

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Специальные подразделения российской армии занимаются разминированием пляжей на Азовском море. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что взрывчатые вещества были оставлены украинскими радикалами во время отступления. Мины на прибрежной полосе обнаружили во время разведывательно-поисковой операции.
«При отступлении украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Тем самым в очередной раз подвергнув опасности мирных жителей», — рассказал офицер инженерно-саперного подразделения.
Разминирование пляжей силами спецподразделений ВС РФ проходит успешно. Найденные боеприпасы были обезврежены и уничтожены в безопасном месте.
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