Российские ретейлеры снизили цены на продукцию Apple до 30%

загрузка...

Как пишут «Известия», российские ретейлеры начали активно снижать стоимость техники Apple. Так, например, за последние две недели iPhone подешевели до 30%. Снижение цен подтвердили представители «М.Видео–Эльдорадо», re:Store и «Связного».





В «М.Видео–Эльдорадо» это произошло в рамках возвращения федеральных промокампаний. Такое решение принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей. Промокампании охватывают больше тысячи товаров Samsung, Xiaomi, ZTE Siemens, AEG, Bosch и ряд китайских брендов.

Упали цены на iPhone и в re:Store, при этом на каждую модель был свой процент понижения, рассказал менеджер по продажам ретейлера. Поставки товаров Apple в Россию продолжаются, отметили в re:Store.

По данным Wildberries, цены на некоторые смартфоны iPhone в апреле снизились до 31% благодаря укреплению курса рубля. Подешевели и устройства других брендом. Например, отдельные смартфоны Xiaomi стали доступнее на 30%, некоторые модели Samsung – на 15%.

«Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например, iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими», — прокомментировал ситуацию вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что для падения цен на устройства Apple есть еще две причины: снижение доступности кредитов для населения, а также нежелание людей тратить баснословные суммы на телефон.

«На спрос негативно повлияла и новая политика Apple — прекращение работы PayPal, удаление приложений и тому подобное: это отпугивает покупателей. Поэтому даже при снижении цен далеко не факт, что спрос станет расти», — отметил эксперт.