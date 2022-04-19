Российские ретейлеры отметили рост спроса на товары для дачи в марте

«Весной традиционно растет спрос на товары для дачи и сада — россияне готовятся к новому дачному сезону. В марте штучные продажи категории выросли в 3,7 раза год к году, а первой половине апреля — уже в 2,6 раз», — уточнили в пресс-центре маркетплейса.