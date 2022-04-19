Российские ретейлеры отметили рост спроса на товары для дачи в марте

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Россияне в марте и начале апреля стали чаще интересоваться товарами для дачи, сада и огорода. Спрос на них вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.
Граждане традиционно готовятся к началу дачного сезона. Самыми популярными товарами остаются семена, саженцы и рассада, товары для организации полива, товары для ландшафта и садовый декор, пояснили в Ozon. Для дачи чаще всего выбирают септики, удобрения, семена и средства защиты древесных стволов.
«Весной традиционно растет спрос на товары для дачи и сада — россияне готовятся к новому дачному сезону. В марте штучные продажи категории выросли в 3,7 раза год к году, а первой половине апреля — уже в 2,6 раз», — уточнили в пресс-центре маркетплейса.
Пользователи Wildberries чаще обращают внимание на помидоры, огурцы, микрозелень и картофель. Среди цветов для украшения дачных участков популярностью пользуются семена петунии и лилий.
Согласно информации онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», их покупатели начали активнее приобретать садовые тачки, теплицы, парники, газонокосилки и мотоблоки. Спрос также вырос на мини-тракторы, печи для сжигания мусора, триммеры аэраторы оборудование для полива и орошения и другие товары.
С начала года в России действуют новые поправки в законодательство, которые позволяют владельцам дачных участков сэкономить при уплате налогов. Так, семьи, воспитывающие двух и более детей, освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости.