Российские процессоры оказались под санкциями: производство «Байкалов» может остановиться

загрузка...

Как сообщает «Коммерсантъ», Великобритания расширила санкции в отношении России и включила в них компании МЦСТ и «Байкал Электроникс», которые разрабатывают процессоры «Эльбрус» и «Байкал».

Новые санкции предполагают не только заморозку зарубежных активов, но и ограничение на использование технологий, в том числе архитектуры для процессоров британской компании ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.

В частности, технология ARM используется в процессорах «Байкал». Как сообщает источник, «Байкал Электроникс» владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (16 нм). Однако не новые процессоры Baikal M2, Baikal L, Baikal S2, которые находятся в разработке, у компании есть только проектировочные лицензии.





Без производственных лицензий с «Байкал Электроникс» не будет работать ни один крупный зарубежный производитель микросхем (к таким относятся UMC, Global Foundries и TSMC). Напомним, процессоры «Байкал» выпускает тайваньская TSMC, которая также производит однокристальную системы для Apple и Samsung.

В такой ситуации, как полагает собеседник издания «Коммерсантъ», можно либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW. Но на этой уйдет два-три года и около миллиарда рублей.