Российские призеры ОИ-2022 отправились на карантин для встречи с Путиным

Призеры зимних Олимпийских игр в Пекине отправились на карантин в Новогорск перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Визит спортсменов к главе государства может пройти 4 марта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершились 20 февраля. Россиянам удалось завоевать 32 награды, из которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В медальном зачете сборная заняла девятое место.

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — сообщил источник «РБК Спорт».

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов получит около 16 млн рублей за спортивные достижения на ОИ-2022. Спортсмену удалось выиграть пять наград.

загрузка...