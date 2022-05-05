Российские пользователи потеряли доступ к TeamViewer

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Разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял решение остановить свою деятельность в Белоруссии и России. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Сообщается, что действующие контракты не будут продлеваться. Подписки, на которые не распространяются санкции, будут активны до окончания срока действия.
«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что банки Европы потеряли миллиарды евро из-за антироссийских санкций. Об этом пишет портал URA.RU.
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