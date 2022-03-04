Российские пользователи не могут открыть сайт BBC

Российские пользователи не могут открыть сайт BBC Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Сайты изданий BBC и «Медуза» (СМИ, внесенное в список иноагентов) перестали открываться у российских пользователей. Проблемы также возникли в работе социальной сети Facebook.

Ресурс Globalcheck заявил, что доступность сайтов «Медузы» и Facebook составляет только 17%. По информации платформы, они открываются лишь у абонентов «Ростелекома». Доступность британского издания, русскоязычного варианта Deutsche Welle и «Радио Свобода» (признано на территории России СМИ-иноагентом) равна нулю.

Информация ресурса Downdetecter свидетельствует о проблемах в работе Facebook на 01:19 по московскому времени. К тому моменту зарегистрировано свыше 400 жалоб пользователей о сбоях.

Ранее компания Google заблокировала YouTube-каналы НТВ на территории свыше 70 государств. Корпорация также заблокировала телеканал RT и издание Sputnik.

 
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