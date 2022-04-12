Российские пользователи нашли способ вернуть оплату через Apple Pay

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Пользователи узнали возможность использовать Apple Pay в обход ограничений со стороны Apple.
Чтобы вернуть оплату через Apple Pay, нужно воспользоваться сервисом «Локатор». Необходимо зайти на соответсвующий сайт и войти под данным своей учетной записи Apple ID.
Дальше нужно выбрать свой телефон и ввести его в режим пропажи. iPhone заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать через «Локатор» и ввести пароль к аккаунту.
После этого iPhone вернется в нормальный режим работы. На смартфон придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.
Ранее россиянам рассказали, как система быстрых платежей может заменить Apple Pay и Google Pay. Об этом информирует телеканал «360».
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