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    Российские пользователи нашли способ вернуть оплату через Apple Pay

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pexels.com

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    pexels.com

    Пользователи узнали возможность использовать Apple Pay в обход ограничений со стороны Apple.

    Чтобы вернуть оплату через Apple Pay, нужно воспользоваться сервисом «Локатор». Необходимо зайти на соответсвующий сайт и войти под данным своей учетной записи Apple ID.

    Дальше нужно выбрать свой телефон и ввести его в режим пропажи. iPhone заблокируется на 5-10 секунд, после чего его нужно разблокировать через «Локатор» и ввести пароль к аккаунту.

    После этого iPhone вернется в нормальный режим работы. На смартфон придут оповещения о том, что карты готовы для использования в Apple Pay.

    Ранее россиянам рассказали, как система быстрых платежей может заменить Apple Pay и Google Pay. Об этом информирует телеканал «360».

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