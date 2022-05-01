Российские поклонники попросили украинцев не втягивать Арбенину в политику

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Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина представила песню «Не молчи», однако на Украине решили, что исполнительница таким образом пытается высказаться о происходящем в мире.
Арбенина презентовала композицию на концерте в Челябинске. В соцсетях украинцы переиначили несколько строчек из песни. Это вызвало негативную реакцию пользователей из России.
«Не приписывайте Диане того, о чем она не говорила! И на митингах она не бывает! Думаю, не стоит художников втягивать в политику. У них другое предназначение», — пишут поклонники.
Арбенина ранее неоднократно подчеркивала свою любовь к России. Певица намерена продолжать творческую деятельность на Родине и уезжать за границу не собирается, пишет «Царьград».
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