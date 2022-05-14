Российские подразделения группировки «О» захватили новые трофеи на Лиманском направлении

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Российские военные совместно с Народной милицией ЛНР и ДНР продолжают наступательные операции вглубь в рамках спецоперации на территории Украины. Группировка «О» ведет наступление на Лиманском направлении.
Как пишет «Русская весна» группировка «Отважных» после боевых действий пополняет свои запасы оружия НАТО, которое изымается с уничтоженных позиций ВСУ в Донбассе. Отмечается, что иностранное вооружение уже стало привычными трофеями для ВС РФ.
Среди союзных сил даже появились специалисты по американским ПТРК Javelin и британским NLAW. При этом в 30% случаев западная «чудо-техника» дает сбои или вовсе не срабатывает.
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