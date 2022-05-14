    В тренде

    Российские подразделения группировки «О» захватили новые трофеи на Лиманском направлении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские подразделения группировки «О» захватили новые трофеи на Лиманском направлении

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Минобороны РФ

    Российские военные совместно с Народной милицией ЛНР и ДНР продолжают наступательные операции вглубь в рамках спецоперации на территории Украины. Группировка «О» ведет наступление на Лиманском направлении.

    Как пишет «Русская весна» группировка «Отважных» после боевых действий пополняет свои запасы оружия НАТО, которое изымается с уничтоженных позиций ВСУ в Донбассе. Отмечается, что иностранное вооружение уже стало привычными трофеями для ВС РФ.

    Среди союзных сил даже появились специалисты по американским ПТРК Javelin и британским NLAW. При этом в 30% случаев западная «чудо-техника» дает сбои или вовсе не срабатывает.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*