Российские подразделения группировки «О» захватили новые трофеи на Лиманском направлении

Как пишет «Русская весна» группировка «Отважных» после боевых действий пополняет свои запасы оружия НАТО, которое изымается с уничтоженных позиций ВСУ в Донбассе. Отмечается, что иностранное вооружение уже стало привычными трофеями для ВС РФ.