Российские медики зафиксировали менее пяти тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России опубликовал актуальные данные на 15 мая.
Медики зафиксировали 4956 новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие сутки. Показатель постепенно снижается последние несколько недель. По сравнению с данными на начало месяца уровень заболеваемости уменьшился более чем в два раза.
Российские врачи госпитализировали еще 1125 человек за сутки. Справиться с заболеванием смогли 6200 человек за это же время. По данным оперштаба, умерли от коронавируса 99 пациентов за сутки. Всего в России с начала пандемии зафиксировано более 377 тыс. случаев летальных исходов.
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