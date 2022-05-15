Российские медики зафиксировали менее пяти тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Российские врачи госпитализировали еще 1125 человек за сутки. Справиться с заболеванием смогли 6200 человек за это же время. По данным оперштаба, умерли от коронавируса 99 пациентов за сутки. Всего в России с начала пандемии зафиксировано более 377 тыс. случаев летальных исходов.