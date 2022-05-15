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    Российские медики зафиксировали менее пяти тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские медики зафиксировали менее пяти тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

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    pixabay.com/PD

    Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России опубликовал актуальные данные на 15 мая.

    Медики зафиксировали 4956 новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие сутки. Показатель постепенно снижается последние несколько недель. По сравнению с данными на начало месяца уровень заболеваемости уменьшился более чем в два раза.

    Российские врачи госпитализировали еще 1125 человек за сутки. Справиться с заболеванием смогли 6200 человек за это же время. По данным оперштаба, умерли от коронавируса 99 пациентов за сутки. Всего в России с начала пандемии зафиксировано более 377 тыс. случаев летальных исходов.

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