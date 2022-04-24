Российские медики сообщили о 8446 новых случаях COVID-19 за сутки

По актуальной информации оперштаба, за минувшие сутки число

госпитализированных с коронавирусом снизилось на 49,6% и составило 1352

человека. Уменьшение количества пациентов, которым потребовалась

госпитализация, зарегистрировано в 75 субъектах России, в четырех регионах оно

выросло, а в шести осталось без изменений.