Российские медики сообщили о 8446 новых случаях COVID-19 за сутки

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса зафиксировал
за сутки 8446 новых случаев COVID-19 в России. Количество госпитализированных
снизилось до 1352 человек.
По актуальной информации оперштаба, за минувшие сутки число
госпитализированных с коронавирусом снизилось на 49,6% и составило 1352
человека. Уменьшение количества пациентов, которым потребовалась
госпитализация, зарегистрировано в 75 субъектах России, в четырех регионах оно
выросло, а в шести осталось без изменений.
Выздоровели от COVID-19 10 508 россиян, а 168 не справились с его
последствиями и скончались, добавили в оперштабе.
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