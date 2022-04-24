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    Российские медики сообщили о 8446 новых случаях COVID-19 за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские медики сообщили о 8446 новых случаях COVID-19 за сутки

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    pixabay.com

    Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса зафиксировал
    за сутки 8446 новых случаев COVID-19 в России. Количество госпитализированных
    снизилось до 1352 человек.

    По актуальной информации оперштаба, за минувшие сутки число
    госпитализированных с коронавирусом снизилось на 49,6% и составило 1352
    человека. Уменьшение количества пациентов, которым потребовалась
    госпитализация, зарегистрировано в 75 субъектах России, в четырех регионах оно
    выросло, а в шести осталось без изменений.

    Выздоровели от COVID-19 10 508 россиян, а 168 не справились с его
    последствиями и скончались, добавили в оперштабе.

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