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Сосед-националист набросился на семью в Донецкой области. Инцидент произошел на территории села Рубцы, передает телеканал РЕН ТВ.
Травмы получили пожилая женщина и ее дочь. Неадекватный сосед напал на них, когда те укрывались от снарядов в подвале своего дома. Мужчина бросил в подземное помещение горящую канистру и попытался их убить.
Старшая из женщин пояснила, что ее сосед является бандеровцем и придерживается радикальных взглядов. Он избил ее дочь кастетом, после начал пинать ногами. Мужчина пошел на такой шаг, так как считал соседок русскими.
Сейчас женщины находятся в безопасности, их жизням ничего не угрожает. Это стало возможным за счет российских летчиков, которые эвакуировали семью из опасного района.
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