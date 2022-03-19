Российские космонавты с МКС объяснили желто-голубую расцветку своих комбинезонов

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Прибывшая на МКС команда российских космонавтов появилась в кадре во время сеанса связи с Землей в желтых скафандрах с голубыми вставками.
На схожесть расцветки с флагом Украины обратили внимание пользователи социальных сетей. По словам россиян, цвет их костюмов обусловлен избыточным количеством желтой ткани.
«Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошла очередь до нас. На самом деле там много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить», — рассказал космонавт Олег Артемьев.
При этом в пресс-службе Роскосмоса цветовую гамму объясняют иначе. Как отметили в госкорпорации, желтый и голубой — это цвета Московского государственного университета имени Баумана.
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