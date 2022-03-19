Российские космонавты с МКС объяснили желто-голубую расцветку своих комбинезонов

«Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошла очередь до нас. На самом деле там много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить», — рассказал космонавт Олег Артемьев.