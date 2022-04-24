Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС

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Пасха не обошла стороной и Международную космическую
станцию. На ее борту к празднику появился кулич, собственноручно приготовленный
российскими космонавтами.
Для создания пасхального угощения космонавтам Олегу
Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову потребовалось много печенья, в
частности «Русское», «Восток», имбирное и печенье с курагой, сообщает ТАСС.
Также в список ингредиентов вошли медовая коврижка, джемы с
лимоном, имбирем и мед. Венчает пасхальное лакомство творожная «глазурь» с
орехами и цукатами.
Ранее стало известно о намерении российских ученых запустить
ростки сирени из Белгородской области в космос. Запуск автономного аппарата планируют
провести 9 августа 2022 года.
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