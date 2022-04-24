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    Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС

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    pixabay.com

    Пасха не обошла стороной и Международную космическую
    станцию. На ее борту к празднику появился кулич, собственноручно приготовленный
    российскими космонавтами.

    Для создания пасхального угощения космонавтам Олегу
    Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову потребовалось много печенья, в
    частности «Русское», «Восток», имбирное и печенье с курагой, сообщает ТАСС.

    Также в список ингредиентов вошли медовая коврижка, джемы с
    лимоном, имбирем и мед. Венчает пасхальное лакомство творожная «глазурь» с
    орехами и цукатами.

    Ранее стало известно о намерении российских ученых запустить
    ростки сирени из Белгородской области в космос. Запуск автономного аппарата планируют
    провести 9 августа 2022 года.

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