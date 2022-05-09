Российские космонавты повесили портреты ветеранов ВОВ на МКС в рамках акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» проводится в России и других странах мира ежегодно. Впервые она прошла в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.