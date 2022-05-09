Российские космонавты повесили портреты ветеранов ВОВ на МКС в рамках акции «Бессмертный полк»

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Экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в акции «Бессмертный полк», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Космонавты развесили портреты своих родственников-фронтовиков на борту станции.
Кадры с МКС были опубликованы телеканалом «360» в мессенджере Telegram. Российские космонавты не только развесили портреты участников Великой Отечественной войны, но и повесили на борту станции Знамя Победы, а также украсили МКС георгиевскими лентами.
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков также обратились к россиянам с поздравлением. Артемьев пожелал гражданам бодрости духа, мира и добра, а военнослужащим — успехов в ратном труде на благо России.
Акция «Бессмертный полк» проводится в России и других странах мира ежегодно. Впервые она прошла в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.