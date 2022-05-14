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    Российские космонавты не будут летать на корабле Boeing Starliner

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские космонавты не будут летать на корабле Boeing Starliner

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    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся Роскосмосу и NASA удастся договориться о перекрестных полетах.


    «Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», – сказал Дмитрий Рогозин.

    Также глава Роскосмоса отметил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от NASA, так как американцы не хотят «терять навыки полета на российских кораблях». При этом Россия не спешит давать ответ NASA о дальнейшем продолжении программы перекрестных полетов, что делает участие Анны Кикиной в мисси Crew-5 практически невозможным.

    Напомним, ранее в NASA заявили, что будут доставлять астронавтов на МКС поочередно космическими кораблями SpaceX и Boeing: по одному полету в год для каждого из этих космических кораблей. Получается, что у Дмитрия Рогозина нет претензий к кораблям SpaceX Crew Dragon.

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