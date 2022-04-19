Российские космонавты Артемьев и Матвеев вернулись на борт МКС

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Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели почти семь часов в открытом космосе. Сейчас они вернулись на борт МКС, сообщили в Роскосмосе.
Артемьев и Матвеев готовили к работе руку-манипулятор ERA. Они открыли люк «Поиска» в 18:01 по московскому времени. Один из них неоднократно подшучивал и предлагал задержаться в космосе на пару минут.
Космонавты перенесли на модуль «Наука» пульт управления манипулятором, подключили и проверили его. Дополнительно они установили поручни для будущих выходов в космос.
Сотрудник РАН Натан Эйсмонт предрек крах работе МКС, если Россия покинет проект. Пока станция функционирует в штатном режиме, а космонавты выполняют свои задачи.
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