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    Российские космонавты Артемьев и Матвеев вернулись на борт МКС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские космонавты Артемьев и Матвеев вернулись на борт МКС

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    pixabay.com

    Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели почти семь часов в открытом космосе. Сейчас они вернулись на борт МКС, сообщили в Роскосмосе.

    Артемьев и Матвеев готовили к работе руку-манипулятор ERA. Они открыли люк «Поиска» в 18:01 по московскому времени. Один из них неоднократно подшучивал и предлагал задержаться в космосе на пару минут.

    Космонавты перенесли на модуль «Наука» пульт управления манипулятором, подключили и проверили его. Дополнительно они установили поручни для будущих выходов в космос.

    Сотрудник РАН Натан Эйсмонт предрек крах работе МКС, если Россия покинет проект. Пока станция функционирует в штатном режиме, а космонавты выполняют свои задачи.

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