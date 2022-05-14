Российские комплексы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Харьковской области

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе пять беспилотников украинской армии в Харьковской области и один в районе острова Змеиный, заявили вечером 14 мая в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, дроны сбиты над населенными пунктами Русская Лозовая, Питомник и Изюм Харьковской области. Кроме этого, перехвачена украинская ракета «Точка-У» около поселка Хлебороб, добавили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации на территории Украины ВС РФ ликвидировали 372 установки реактивных систем залпового огня и 864 беспилотника ВСУ. Также украинская армия лишилась 3067 танков и других бронемашин, отметили в МО РФ.
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