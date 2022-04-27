Российские компании нарастят производство средств гигиены в 1,5 раза

Некоторые компании воспользуются займами, полученными ими еще до начала ухудшения обстановки на рынке. Одной из них является «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady), которая планирует увеличить выпуск женских гигиенических прокладок на 64%, передают «Известия».