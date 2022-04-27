Российские компании нарастят производство средств гигиены в 1,5 раза

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Наращивание производства средств гигиенты в России позволит заменить ушедшие из страны иностранные бренды, среди которых Always, Libress, Zewa и другие.
Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на эти цели 1,5 миллиарда рублей. Займы в размере 399 миллиона рублей уже одобрены компании «Сыктывкар Тиссью Груп», владеющей брендом Veiro. Суммы до 100 миллионов рублей получили «Ульяновский бумажный комбинат» («Русская бумага») и «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Они нарастят производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.
Некоторые компании воспользуются займами, полученными ими еще до начала ухудшения обстановки на рынке. Одной из них является «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady), которая планирует увеличить выпуск женских гигиенических прокладок на 64%, передают «Известия».
В конце мая «Хайдженик» запустит новую производственную линию мощностью 300 миллионов единиц в год. Компания еще в 2020 году получила от фонда льготный заем на 123 миллиона рублей.