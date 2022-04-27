Российские художницы обвинили Playboy и Chanel в плагиате: “Зачем крадете, если “отменили” Россию?”

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Мария Янковская
Российская художница Мария Янковская обвинила французский Playboy в плагиате своей работы. Практически идентичный картине кадр появился в новом выпуске журнала — на фото запечатлены писатель Фредерик Бегбедер и модель. Картина была написана значительно раньше — полотно Янковская показывала своим подписчикам в инстаграме* еще в 2021 году.
Моя картина использована как прямой референс в съемке для Playboy France без моего согласия. Так зачем вы крадете идею русского художника, если вы “отменили” Россию? Никакой агрессии, просто вопрос,
— написала Янковская, попросив подписчиков о поддержке.
Кадр из Playboy и работы Марии Янковской (в углу)
И она не заставила себя ждать — пользователи сети уже оставили в аккаунте французского журнала немало возмущенных комментариев и призвали хотя бы упомянуть Янковскую.
Скриншот из инстаграма*
На днях в телеграм-каналах обсуждали еще один случай заимствования идей российских художников на Западе. В плагиате Chanel обвинила юная художница Майя Голышкина, посчитав, что французский бренд использовал ее идею в недавнем видео ко Дню матери. В ролике снялись дети, облаченные в костюмы в виде огромных флаконов, которые выглядели как детские поделки. Голышкина уверена, что в Chanel намеренно скопировали ее стиль.
Я более чем уверена, что была на их мудборде. Кто-то скажет, что так рисуют все дети, но нет, слишком много одинаковых деталей, форм, само исполнение. Они не просто взяли “детский стиль”, они скопировали мой способ работы,
— написала она в инстаграме*.
Майя Голышкина (слева) и кадр из рекламы Chanel
Творчество Голышкиной уже вызывало интерес у западных брендов, но тогда все было официально — к сотрудничеству ее приглашал дизайнер Марк Джейкобс.
Стоит отметить, что “детскую” стилистику Chanel также использует не впервые. В похожем стиле с Днем матери бренд поздравлял и в 2019, и в 2020 году. Но тогда это были плакаты, а не трехмерные модели. В 2020 году детские рисунки также попали на обложку итальянского Vogue — тогда дети со всего мира в возрасте от 2 до 10 лет повторили образы из коллекции Chanel Métiers d’Art.
Недавно Chanel вызвал гнев у российской аудитории и отказом обслуживать граждан России в заграничных бутиках — представители бренда ссылались на санкции в отношении ввоза люксовых товаров в страну.
Постер Chanel ко Дню матери в 2020 годуКадр из новой рекламы Chanel
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)