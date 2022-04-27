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    Российские художницы обвинили Playboy и Chanel в плагиате: “Зачем крадете, если “отменили” Россию?”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Российские художницы обвинили Playboy и Chanel в плагиате: "Зачем крадете, если "отменили" Россию?"

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    Мария Янковская

    Российская художница Мария Янковская обвинила французский Playboy в плагиате своей работы. Практически идентичный картине кадр появился в новом выпуске журнала — на фото запечатлены писатель Фредерик Бегбедер и модель. Картина была написана значительно раньше — полотно Янковская показывала своим подписчикам в инстаграме* еще в 2021 году.

    Моя картина использована как прямой референс в съемке для Playboy France без моего согласия. Так зачем вы крадете идею русского художника, если вы “отменили” Россию? Никакой агрессии, просто вопрос,

    — написала Янковская, попросив подписчиков о поддержке.

    Кадр из Playboy и работы Марии Янковской (в углу)Кадр из Playboy и работы Марии Янковской (в углу)

    И она не заставила себя ждать — пользователи сети уже оставили в аккаунте французского журнала немало возмущенных комментариев и призвали хотя бы упомянуть Янковскую.

    Скриншот из инстаграма*Скриншот из инстаграма*

    На днях в телеграм-каналах обсуждали еще один случай заимствования идей российских художников на Западе. В плагиате Chanel обвинила юная художница Майя Голышкина, посчитав, что французский бренд использовал ее идею в недавнем видео ко Дню матери. В ролике снялись дети, облаченные в костюмы в виде огромных флаконов, которые выглядели как детские поделки. Голышкина уверена, что в Chanel намеренно скопировали ее стиль.

    Я более чем уверена, что была на их мудборде. Кто-то скажет, что так рисуют все дети, но нет, слишком много одинаковых деталей, форм, само исполнение. Они не просто взяли “детский стиль”, они скопировали мой способ работы,

    — написала она в инстаграме*.

    Майя Голышкина (слева) и кадр из рекламы ChanelМайя Голышкина (слева) и кадр из рекламы Chanel

    Творчество Голышкиной уже вызывало интерес у западных брендов, но тогда все было официально — к сотрудничеству ее приглашал дизайнер Марк Джейкобс.

    Стоит отметить, что “детскую” стилистику Chanel также использует не впервые. В похожем стиле с Днем матери бренд поздравлял и в 2019, и в 2020 году. Но тогда это были плакаты, а не трехмерные модели. В 2020 году детские рисунки также попали на обложку итальянского Vogue — тогда дети со всего мира в возрасте от 2 до 10 лет повторили образы из коллекции Chanel Métiers d’Art.

    Недавно Chanel вызвал гнев у российской аудитории и отказом обслуживать граждан России в заграничных бутиках — представители бренда ссылались на санкции в отношении ввоза люксовых товаров в страну.

    Постер Chanel ко Дню матери в 2020 годуПостер Chanel ко Дню матери в 2020 годуКадр из новой рекламы ChanelКадр из новой рекламы Chanel

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    Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

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