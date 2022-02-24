Российские гражданские суда подверглись удару ВСУ в Азовском море

Два российских гражданских грузовых судна попали под ракетный удар вооруженных сил Украины (ВСУ) в Азовском море, сообщили в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, есть раненые.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский после появления российских войск на территории страны объявил военное положение.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, украинские средства ПВО подавлены. Военное ведомство также проинформировало о нанесении точечных ракетных ударов по инфраструктуре ВСУ.

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