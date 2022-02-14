Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро на Олимпиаде в Пекине Новости
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине в дисциплине танцы на льду.

Таким образом спортсмены принесли в копилку отечественной сборной 18-ю награду на международных соревнованиях. Синицина и Кацалапов заняли второе место с результатом 220.51 балла. Первенство досталось французским фигуристам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Им удалось установить мировой рекорд по общей сумме баллов в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.

В настоящий момент Россия находится на шестом месте в общей турнирной таблице соревнований. Всего на счету отечественных спортсменов четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

 
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