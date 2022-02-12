Российские дипломаты начали экстренно покидать территорию Украины

Сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину. Об этом пишут РИА Новости с ссылкой на информированный источник.

Источник предположил, что такое решение российская сторона могла принять на фоне эвакуации дипмиссий стран Запада. Западные власти объявили об официальном отъезде своих сотрудников из Киева.

Также источник допустил, что о подобном сценарии развития событий ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам встречи с британской коллегой Лиз Трасс.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — говорит источник РИА Новости.

В украинском посольстве сообщили о штатном рабочем режиме и опровергли информацию об эвакуации.

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