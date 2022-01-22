Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете на этапе КМ

Российские биатлонистки завоевали серебряные награды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Победу одержала национальная команда Норвегии.

Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды, допустив при этом 12 промахов. Отставание российских биатлонисток составило 24,6 секунды. После двух этапов команда Михаила Шашилова лидировала, но на третьем этапе Ирине Казакевич пришлось уйти на три штрафных круга. Позже россиянки опустились на шестую строчку, однако на финальном отрезке Ульяна Нигматуллина помогла команде оказаться в призерах.

Третье место заняла сборная Франции. Российскую команду представляли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

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