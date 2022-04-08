Российские банки начали выдавать льготные ипотеки на новых условиях

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Российские банки начали выдавать гражданам
льготные ипотеки на новых условиях. Об этом заявили представители финансовых
организаций.
Сообщается, что россияне теперь могут оформлять
сделки по обновленной программе. Она распространяется на новостройки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
постановление, согласно которому максимальная ставка по льготной ипотеке будет
увеличена до 12%. Вместе с этим увеличивается и максимальный лимит кредита.
Для Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и
Московской областей он составил 12 млн рублей. Для остальных регионов России —
6 млн.
Ранее эксперты объяснили, почему доллар опустился
ниже 75 рублей. Их слова передает «Царьград».
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