Российские автомобилисты стали покупать подержанные кроссоверы на 5,7% чаще в 2021 году

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников на территории России выросли на 5,7% в 2021 году по сравнению с предыдущим. Вместе с этим они также увеличились в цене относительно рынка автомобилей с пробегом в целом.

Так, средняя стоимость кроссоверов и внедорожников увеличилась на 22,8%, составив 798 тысяч рублей. Вместе с этим подорожание на рынке в целом составило только 20,8%. По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются востребованными среди россиян, несмотря на более высокую стоимость, чем у автомобилей других классов, передают «Известия».

«О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом — около 20% по итогам 2021 года», — добавил он.

При этом самым популярным подержанным автомобилем в данном сегменте является Lada 4×4, средняя стоимость которого составила 185 тысяч рублей. Второе место занял Chevrolet Niva. Средняя цена на него достигла 301 тысячу рублей. Тройку наиболее востребованных кроссоверов с пробегом закрыл Renault Duster со средней стоимостью в 745 тысяч рублей.

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