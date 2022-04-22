Российские аналоги TikTok и Instagram активно набирают аудиторию. В соцсети Now ежедневно регистрируется по 4 тысячи новых пользователей

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Пользователи в России активно мигрируют из западных социальных сетей и мессенджеров в отечественные. Так, за апрель аудитория видеоплатформы коротких вертикальных видео Yappy (аналог TikTok) выросла на 81%.





«Аудитория Yappy и активность пользователей продолжают расти. Так, за месяц месячная аудитория видеоплатформы увеличилась на 81%, а количество просмотров выросло в три раза», – сообщили в пресс-службе Yappy.

Однако это еще не рекорд – по-настоящему взрывной рост переживает TenChat: за март прирост числа пользователей составил 530%, а общее количество пользователей приложения стремится к 1 млн человек. С конца марта число пользователей российского аналога Instagram (запрещен в РФ), соцсети Now, выросло с 0 до 200 тыс. пользователей. Ежедневно в соцсети регистрируется более 4 тыс. новых пользователей.

Российский корпоративный мессенджер tada.team также фиксирует большой прирост аудитории: за последние два месяца количество пользователей увеличилось в 9 раз. Число компаний, зарегистрированных в tada.team с февраля по конец апреля, выросло на 45% – с 11 до 20 тыс. команд.