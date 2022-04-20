Российская торговая сеть «Магнит» переходит на систему электронных чеков

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Одна из крупнейших торговых сетей в России «Магнит» начала
постепенно отказываться от бумажных кассовых чеков в пользу электронных,
которые покупатели будут получать на почту.
«Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую
среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты», — сообщает
РИА Новости.
Подтвердить отказ от бумажного чека смогут
зарегистрированные пользователи в мобильном приложении. После активации функции
чек будет отправляться на электронную почту покупателя. Новой возможностью смогут воспользоваться россияне более чем в 26 тысячах магазинов в 67 регионах страны.
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