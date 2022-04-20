Российская торговая сеть «Магнит» переходит на систему электронных чеков

Подтвердить отказ от бумажного чека смогут

зарегистрированные пользователи в мобильном приложении. После активации функции

чек будет отправляться на электронную почту покупателя. Новой возможностью смогут воспользоваться россияне более чем в 26 тысячах магазинов в 67 регионах страны.