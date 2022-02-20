Российская команда по хоккею уступила финской сборной золото ОИ

Финская сборная в финале Олимпийских игр 2022 года по хоккею выиграла у команды России.

Финская сборная дошла до финального этапа турнира без поражений. Российские спортсмены проиграли лишь один раз — чешская команда обыграла россиян со счетом 6:5.

Российский хоккеист Григоренко отличился на 8 минуте матча, финский спортсмен Покка — на 24. На 42 минуте финн Антилла забил шайбу в российские ворота.

Итоговый матч ОИ по хоккею проходил оживленно. Финляндия заслуженно стала обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Финны ни разу в истории ОИ не были чемпионами. Финская сборная дважды попадала в финал, но в обоих случаях уступала. Сборная России завоевала серебряные медали.

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