Российская команда по хоккею уступила финской сборной золото ОИ

Российская команда по хоккею уступила финской сборной золото ОИ Новости
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Финская сборная в финале Олимпийских игр 2022 года по хоккею выиграла у команды России.

Финская сборная дошла до финального этапа турнира без поражений. Российские спортсмены проиграли лишь один раз — чешская команда обыграла россиян со счетом 6:5.

Российский хоккеист Григоренко отличился на 8 минуте матча, финский спортсмен Покка — на 24. На 42 минуте финн Антилла забил шайбу в российские ворота.

Итоговый матч ОИ по хоккею проходил оживленно. Финляндия заслуженно стала обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Финны ни разу в истории ОИ не были чемпионами. Финская сборная дважды попадала в финал, но в обоих случаях уступала. Сборная России завоевала серебряные медали.

 
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