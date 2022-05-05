Российская авиация за день поразила 45 военных объектов на Украине

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Армейская авиация Воздушно-космических сил России в течение дня уничтожила 45 военных объектов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, ВКС РФ поразили склад артиллерийского вооружения в районе Воеводовки в ЛНР, два командных пункта украинских войск и военной техники ВСУ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины», — сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Калининградской области, уничтожив авиационную технику украинских ВВС.
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