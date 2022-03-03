Российская армия выполнила задачу по демилитаризации Украины наполовину

Федеральное агентство новостей представило сводку по спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины за прошедшие семь дней.

ФАН отмечает, что исполнение цели по освобождению территории ДНР в рамках признанных административных границ составляет 53%. Силам армии ДНР удалось прорвать эшелонированную оборону противника в районе Волновахи и выйти к признанным границам.

Результатом действий армии ЛНР и российских союзников стал коллапс обороны ВСУ в Луганской области. Армия республики смогла продвинуться на 50 с лишним километров. К 3 марта силы ЛНР контролируют до 90% территории республики и готовятся выйти к административным границам на севере, соединившись с российской армией.

Армия России создала условия для создания «котла», в котором должна оказаться группировка ВСУ численностью 60 тысяч человек. Исполнение цели по демилитаризации Украины оценивается в 50%.

Выполнение задачи по денацификации Украины оценивается в 60% — до полного искоренения боевиков еще далеко, однако армии России благодаря тщательно проведенной работе удалось существенно сократить личный состав нацбатальонов и выявить основные места их дислокации. Ударами ВС России было выведено из строя более 70% всей военно-стратегической компоненты.

24 февраля после объявления о начале операции на Украине, Россия нанесла ракетно-авиационный удар по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено практически вся стационарная ПВО противника, крупные склады вооружений и командные пункты. Был нейтрализован военно-морской флот Украины и взято под контроль небо. Задача выполнена на 100%.

Военкор Дмитрий Стешин пояснил, как продолжается спецоперация России на территории Украины против неонацистов-бандеровцев. Об этом информирует «Царьград».

Российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против России.

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