России потребуется 15 лет на импортозамещение полупроводников

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Эксперты считают, что Россия может наладить отечественное производство полупроводниковой продукции, чтобы решить проблему дефицита, однако для этого стране потребуется около 15 лет.
Надо четко осознавать, что в России необходимого техпроцесса для производства таких микрочипов нет, и в ближайшее пару лет не предвидится, потому что для производства столь сложного микрочипа необходимо оборудование, которое есть на Тайване или в азиатских странах, в Малайзии, например. Я думаю, учитывая, что развитие с каждым годом становится все легче, России понадобится лет 15 на это (на налаживание системы изготовления полупроводников), если такая задача вообще стоит.
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Проблема в том, что в стране нет производственной площадки, необходимой для налаживания производства. Завод «Микрон» в Зеленограде, микроконтроллеры которого можно найти в картах «Мир» и «Тройка», не может производить современные микрочипы по нужным техпроцессам.
Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что альтернативой тайваньскому производителю TSMC, прекратившему поставки в Россию, может стать китайская SMIC, однако она также может отказаться от сотрудничества.
Дело в том, что это предприятие и так работает в достаточно сложных обстоятельствах, потому что в США их предупредили: если американские технологии будут каким-то образом использоваться для производства чипов страны, которая находится под санкциями, то это может обойтись ужесточением санкций против китайского предприятия. А поскольку оборот этого предприятия от США весьма заметный, то они могут сами не особо захотеть выполнять контракты для России.
Алексей Бойко