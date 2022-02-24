России могут запретить участвовать в Евровидении

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Микола Чернотицкий попросил Европейский вещательный союз запретить России участвовать в Евровидении.

Чернотицкий требует прекратить членство российских СМИ, в частности Первого канала и ВГТРК в Европейском сообществе общественных вещателей. Также в письме опубликованном на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины содержится просьба о запрете на участие России в Евровидении.

Просьба Чернотицкого связана с началом спецоперации президента России Владимира Путина по освобождению Донбасса от геноцида киевской власти. О помощи в обретении мира в ЛДНР попросили главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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