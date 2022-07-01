«Россети Тюмень» отремонтировали подстанцию в поселке Заполярный на Ямале

Компания выделила около 9,5 миллиона рублей на то, чтобы повысить надежность электроснабжения жителей поселка Заполярный и объекта «Газпрома». На центре питания «Ныда» энергетики отремонтировали два силовых трансформатора, заменили элементы защиты и основных узлов оборудования.