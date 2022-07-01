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«Россети Тюмень» отремонтировали подстанцию в поселке Заполярный на Ямале

«Россети Тюмень» отремонтировали подстанцию в поселке Заполярный на Ямале
pxhere.com

Компания «Россети Тюмень» провела капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Ныда» и подготовила к работе энергооборудование в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает издание «Красный север».

Компания выделила около 9,5 миллиона рублей на то, чтобы повысить надежность электроснабжения жителей поселка Заполярный и объекта «Газпрома». На центре питания «Ныда» энергетики отремонтировали два силовых трансформатора, заменили элементы защиты и основных узлов оборудования.

Материалы доставлялись на спецтехнике. Подстанция находится в труднодоступной местности — в 250 километрах от производственной базы самого северного филиала «Россети Тюмень».

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