«Россельхозбанк» и МКБ могут отключить от SWIFT

Страны ЕС готовы в течение шести месяцев постепенно сократить покупку нефти у РФ, а затем, когда найдут ей альтернативу, полностью отказаться от поставок, сообщает URA.RU. При этом для Венгрии и Словакии может быть сделано исключено: они смогут уменьшать поставки нефти из РФ перед полным отказом от нее в течение 20 месяцев.