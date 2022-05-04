«Россельхозбанк» и МКБ могут отключить от SWIFT

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Еврокомиссия, планирующая ввести против России шестой пакет санкций, в качестве меры давления хочет использовать отключение от SWIFT «Россельхозбанка» и МКБ, передает издание Politico.
Новые санкции могут также коснуться Сбербанка. Какие меры будут направлены против него на этот раз, пока неизвестно.
Шестой пакет санкций, который обсуждается в ЕС, должен затронуть несколько российских банков. Кроме того, с начала 2023 года может быть объявлено эмбарго на поставку в ЕС российской нефти.
Страны ЕС готовы в течение шести месяцев постепенно сократить покупку нефти у РФ, а затем, когда найдут ей альтернативу, полностью отказаться от поставок, сообщает URA.RU. При этом для Венгрии и Словакии может быть сделано исключено: они смогут уменьшать поставки нефти из РФ перед полным отказом от нее в течение 20 месяцев.