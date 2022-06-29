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Росприроднадзор сообщил, что из-за жары лоси стали чаще выходить на дороги Петербурга и Ленобласти

Росприроднадзор сообщил, что из-за жары лоси стали чаще выходить на дороги Петербурга и Ленобласти
pxhere.com

Дикие лоси стали чаще выходить из лесов на дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В связи с этим Росприроднадзор посоветовал автомобилистам быть крайне внимательными.

Причиной выхода животных ближе к городу стала сильная жара. Так лоси пытаются спастись от назойливых насекомых.

«Животные так спасаются от насекомых, количество которых увеличилось в лесном массиве. Выходя на открытые пространства, животные меньше страдают от укусов насекомых», — пояснили в ведомстве.

Вероятность встретить лося на проезжей части выше всего в вечернее, ночное и утреннее время. Чтобы не навредить животному, стоит снизить скорость или вовсе остановиться и дать зверю дорогу.

Два ДТП с участием диких животных ранее произошли в Чувашии. В результате столкновений с кабаном и лосем пострадали три человека, передает телеканал «360».

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