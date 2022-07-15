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Роспотребнадзор заявил, что необходимости в коронавирусных ограничениях на федеральном уровне нет

Роспотребнадзор заявил, что необходимости в коронавирусных ограничениях на федеральном уровне нет
globallookpress.com/CDC/Keystone Press Agency

Нет необходимости устанавливать ограничения против коронавируса на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.

Профилактические меры могут вернуть для отдельных регионов при ухудшении эпидемиологической обстановки в стране. Подъем заболеваемости в России может произойти, этого не следует исключать, заявил эксперт Роспотребнадзора Александр Семенов.

Риск возникновения нагрузки на здравоохранение из-за штамма COVID -19 «Омикрон» незначительный, отметили в ведомстве. В наибольшей опасности те, у кого нет иммунитета против коронавируса. Главной профилактической мерой против заражения остается вакцинация.

COVID-19 коронавирусные ограничения роспотребнадзор
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