Роспотребнадзор: в России пока не обнаружили штамм коронавируса «Дельтакрон»

Вариант коронавируса «Дельтакрон» пока не обнаружен в России, данных о гибриде недостаточно, чтобы оценить его опасность, сообщила эксперт Роспотребнадзора Анна Черкашина.

СМИ ранее передавали, что новый гибрид штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» выявили в Великобритании. Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что пока этот вариант инфекции не обнаружен в России.

«Пока в России этот вариант — "Дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — сообщила РИА Новости Черкашина.

Вероятнее всего, свойства «Дельтакрона» будут определяться мутациями в отвечающем за способность к проникновению в клетку S-белке. Поэтому можно предположить, что гибрид по своим свойствам будет ближе к «омикрону», уточнила Черкашина.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что шансы появления нового штамма коронавируса после «Омикрона» крайне низки. Мутации коронавируса мешает наличие у значительной части жителей планеты иммунитета к COVID-19, отметил специалист.

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