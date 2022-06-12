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Роспотребнадзор: в России обнаружили новый субвариант мутации «Омикрона»

Роспотребнадзор: в России обнаружили новый субвариант мутации «Омикрона»
flickr.com/Jernej Furman/ CC BY 2.0

Геном коронавируса, который относится к субварианту «Омикрон» BA.4, впервые выявлен в России. Об этом заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Специалист заявил, что в базу VGARud,  которую разработал ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонировали геном коронавируса, относящийся к субварианту мутации. Первый образец внесен НИИ гриппа им. Смородинцева, другой — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Хафизов также подчеркнул, что биоматериал забрали в конце мая. В данный момент, по словам эксперта, в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субмутации. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев.

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