Роспотребнадзор: в России обнаружили новый субвариант мутации «Омикрона»

Геном коронавируса, который относится к субварианту «Омикрон» BA.4, впервые выявлен в России. Об этом заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Специалист заявил, что в базу VGARud, которую разработал ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонировали геном коронавируса, относящийся к субварианту мутации. Первый образец внесен НИИ гриппа им. Смородинцева, другой — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Хафизов также подчеркнул, что биоматериал забрали в конце мая. В данный момент, по словам эксперта, в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субмутации. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев.