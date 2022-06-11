Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору качественных ингредиентов для окрошки

Приготовление по-настоящему вкусной окрошки требует использования качественных продуктов. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для этого холодного супа.
В состав блюда входят несколько различных компонентов. Например, картофель, при покупке которого следует обращать внимание на его размер, мягкость и наличие глазков или пятен. Лучше всего выбирать средние желтоватые клубни без позеленевших участков на поверхности.
«Выбирая яйца, всегда нужно обращать внимание на маркировку и срок годности. Столовые яйца с маркировкой “С” хранятся при температуре от 0 °С до 20 °С — не более 25 суток, при температуре от минус 2 °С до 0 °С — не более 90 суток. Производителя лучше выбирать по географическому принципу — чем ближе он к торговой точке, тем свежее будет продукт», — объяснили эксперты.
Кроме того, приобретая для окрошки колбасу, в частности, «Докторскую», нужно ознакомиться с составом. Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от продукции, в которой присутствуют растительные, соевые или пшеничные белки, клетчатка, крахмал или мясо птицы.