Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору качественных ингредиентов для окрошки

«Выбирая яйца, всегда нужно обращать внимание на маркировку и срок годности. Столовые яйца с маркировкой “С” хранятся при температуре от 0 °С до 20 °С — не более 25 суток, при температуре от минус 2 °С до 0 °С — не более 90 суток. Производителя лучше выбирать по географическому принципу — чем ближе он к торговой точке, тем свежее будет продукт», — объяснили эксперты.