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    Роспотребнадзор составил рекомендации по подготовке праздничного стола на Пасху

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Роспотребнадзор составил рекомендации по подготовке праздничного стола на Пасху

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    pexels.com/PD

    Кулич и крашенные яйца являются обязательными атрибутами
    праздничного стола на Пасху. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций
    по подбору качественных продуктов для приготовления традиционных блюд.

    Внешний вид яиц может многое рассказать о качестве. Продукт
    в упаковке должен быть ровным, гладким и чистым, без птичьих перьев и следов
    помета, передает proOren.ru.
    Срок хранения яиц составляет от 8 до 25 суток.

    «Не приобретайте яйца,
    а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и
    автомашин. Во избежание размножения патогенных микроорганизмов храните яйца
    только в холодильнике», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

    Неотъемлемым блюдом на Пасху является кулич. Верхушка
    лакомства должна быть полностью сухой, а корочка без белого налета или
    липкости. Для приготовления творожной пасхи следует отбирать только
    качественные полуфабрикаты. Кисломолочная продукция должна быть белого цвета с
    кремовым оттенком, а запах чуть кисловатым.

    Роспотребнадзор составил рекомендации по подготовке праздничного стола на Пасху
    pexels.com/PD

    Сотрудники государственной ветеринарной службы заявили, что
    яйца на ярмарках и рынках Москвы можно приобретать без опасений, сообщает
    «Вечерняя Москва». Специалисты провели около 1,3 тыс. исследований продукта
    перед Пасхой.

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