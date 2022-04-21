Роспотребнадзор составил рекомендации по подготовке праздничного стола на Пасху

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Кулич и крашенные яйца являются обязательными атрибутами
праздничного стола на Пасху. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций
по подбору качественных продуктов для приготовления традиционных блюд.
Внешний вид яиц может многое рассказать о качестве. Продукт
в упаковке должен быть ровным, гладким и чистым, без птичьих перьев и следов
помета, передает proOren.ru.
Срок хранения яиц составляет от 8 до 25 суток.
«Не приобретайте яйца,
а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и
автомашин. Во избежание размножения патогенных микроорганизмов храните яйца
только в холодильнике», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.
Неотъемлемым блюдом на Пасху является кулич. Верхушка
лакомства должна быть полностью сухой, а корочка без белого налета или
липкости. Для приготовления творожной пасхи следует отбирать только
качественные полуфабрикаты. Кисломолочная продукция должна быть белого цвета с
кремовым оттенком, а запах чуть кисловатым.
Сотрудники государственной ветеринарной службы заявили, что
яйца на ярмарках и рынках Москвы можно приобретать без опасений, сообщает
«Вечерняя Москва». Специалисты провели около 1,3 тыс. исследований продукта
перед Пасхой.