Роспотребнадзор составил рекомендации по подготовке праздничного стола на Пасху

Неотъемлемым блюдом на Пасху является кулич. Верхушка

лакомства должна быть полностью сухой, а корочка без белого налета или

липкости. Для приготовления творожной пасхи следует отбирать только

качественные полуфабрикаты. Кисломолочная продукция должна быть белого цвета с

кремовым оттенком, а запах чуть кисловатым.