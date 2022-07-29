Роспотребнадзор сообщил об отсутствии необходимости коронавирусных ограничений в России

Необходимости в повторном введении коронавирусных ограничений на федеральном уровне в России сейчас нет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, эксперты отметили рост заболеваемости COVID-19 в стране на фоне распространения новых субвариантов омикрон-штамма. По их словам, несмотря на это, заражение подвидами BA.4 и BA.5 протекает в более легкой форме.
Однако россиянам рекомендуется не забывать о соблюдении правил предосторожности. В частности, представителям наиболее подверженных коронавирусу социальных групп желательно носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами и регулярно ревакцинироваться.