Роспотребнадзор смягчил антиковидные требования во время сдачи ЕГЭ в 2022 году

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Антикоронавирусные требования к проведению в ЕГЭ в школах в 2022 году смягчат. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Так, выпускникам больше не нужно будет соблюдать полутораметровую дистанцию, рассаживаясь в аудитории в шахматном порядке. Также отменено требование закреплять за каждым классом отдельный кабинет, сообщает «Российская газета».
Некоторые требования по нераспространению COVID-19 все-таки сохранятся. Например, члены экзаменационных комиссий по-прежнему должны носить медицинские маски, а аудитории нужно будет тщательно убирать с дезинфекторами и проветривать. Также сохраняется требование по составлению графика явки школьников на экзамены.
Среди других требований в Роспотребнадзоре отмечают обязательное предоставление школьникам воды на ЕГЭ. Уточняется, что ожидание экзамена в аудитории не может длиться больше получаса.