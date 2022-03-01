Роспотребнадзор рекомендовал отменить нормы заполняемости кинотеатров в период «Омикрона»

Роспотребнадзор рекомендовал отменить нормы заполняемости кинотеатров в период «Омикрона» Новости
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Нормы по заполняемости кинотеатров и других общественных мест в России могут отменить, такие рекомендации выдал Роспотребнадзор.

На фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» ведомство приняло решение отменить ограничения по количеству посетителей. Рекомендация касается кинотеатров, театров, концертных залов, музеев и заведений общественного питания.

Омикрон-штамм является более заразной версией коронавируса, у него короткий инкубационный период. Но он вызывает менее тяжелые формы COVID-19. В связи с этим было принято решение смягчить ковидные ограничения, в том числе по заполняемости мест массового посещения.

 
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