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    Роспотребнадзор предупредил о развитии «попкорновой» болезни легких при курении вейпа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Роспотребнадзор предупредил о развитии «попкорновой» болезни легких при курении вейпа

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    pixabay.com/PD

    Многие курильщики ошибочно полагают, что электронные
    сигареты не так вредны, как традиционные. Представители Роспотребнадзора заявили
    об обратном.

    Смеси для вейпов содержат пропиленгликоль, глицерин, ароматические
    добавки, а в некоторых случаях и никотин, передает proOren.ru. Роспотребнадзор
    отметил, что жидкость может включать в себя тысячи химических ингредиентов.

    «Вейпинг как с никотином, так и без него,
    влияет на работу легких. Курение вейпа приводит к развитию респираторных
    заболеваний. Одно из них “попкорновая” болезнь легких, когда воспаляются и
    закупориваются мельчайшие дыхательные пути бронхиолы. Больного мучает кашель,
    хрипы, затруднение дыхания, боли в груди», — сообщили в Роспотребнадзоре.

    Курение
    вейпа, в котором содержится никотин, приводит к учащению сердечных сокращений и
    повышает артериальное давление. Исследователи подтвердили, что у любителей
    электронных сигарет повышается холестерин, что может привести к развитию
    атеросклероза.

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