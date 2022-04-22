Роспотребнадзор предупредил о развитии «попкорновой» болезни легких при курении вейпа

«Вейпинг как с никотином, так и без него,

влияет на работу легких. Курение вейпа приводит к развитию респираторных

заболеваний. Одно из них “попкорновая” болезнь легких, когда воспаляются и

закупориваются мельчайшие дыхательные пути бронхиолы. Больного мучает кашель,

хрипы, затруднение дыхания, боли в груди», — сообщили в Роспотребнадзоре.