Роспотребнадзор предупредил о развитии «попкорновой» болезни легких при курении вейпа

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Многие курильщики ошибочно полагают, что электронные
сигареты не так вредны, как традиционные. Представители Роспотребнадзора заявили
об обратном.
Смеси для вейпов содержат пропиленгликоль, глицерин, ароматические
добавки, а в некоторых случаях и никотин, передает proOren.ru. Роспотребнадзор
отметил, что жидкость может включать в себя тысячи химических ингредиентов.
«Вейпинг как с никотином, так и без него,
влияет на работу легких. Курение вейпа приводит к развитию респираторных
заболеваний. Одно из них “попкорновая” болезнь легких, когда воспаляются и
закупориваются мельчайшие дыхательные пути бронхиолы. Больного мучает кашель,
хрипы, затруднение дыхания, боли в груди», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Курение
вейпа, в котором содержится никотин, приводит к учащению сердечных сокращений и
повышает артериальное давление. Исследователи подтвердили, что у любителей
электронных сигарет повышается холестерин, что может привести к развитию
атеросклероза.