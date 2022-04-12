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    Роспотребнадзор предостерег от необоснованного снятия ограничений по COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Преждевременное и необоснованное снятие ограничений, направленных
    на профилактику коронавируса, может привести к росту заболеваемости COVID-19. Об этом заявили
    представители Роспотребнадзора.

    Эксперты ведомства подчеркивают, что в настоящее время в
    мире наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Они рекомендуют основываться
    на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории при снятии
    установленных ограничений.

    «Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может
    привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным
    мерам», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте
    Роспотребнадзора.

    В целях профилактики заражения коронавирусной
    инфекцией врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Она проводится с
    применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою
    безопасность и эффективность.

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