Роспотребнадзор предостерег от необоснованного снятия ограничений по COVID-19

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Преждевременное и необоснованное снятие ограничений, направленных
на профилактику коронавируса, может привести к росту заболеваемости COVID-19. Об этом заявили
представители Роспотребнадзора.
Эксперты ведомства подчеркивают, что в настоящее время в
мире наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Они рекомендуют основываться
на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории при снятии
установленных ограничений.
«Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может
привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным
мерам», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте
Роспотребнадзора.
В целях профилактики заражения коронавирусной
инфекцией врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Она проводится с
применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою
безопасность и эффективность.