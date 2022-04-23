Роспотребнадзор Петербурга предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в мае

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Жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с подъемом заболеваемости
коронавирусной инфекцией после майских праздников, сообщила начальник отдела
эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина
Катаева.
В Северной столице снимаются ограничения, связанные с
коронавирусом. Однако опасная болезнь по-прежнему продолжает распространяться в
городе.
«И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как
раз одна из волн у нас началась после майских праздников», — сообщила Катаева в
рамках пресс-конференции.
Новый штамм коронавируса «Стелс-омикрон» может спровоцировать
новые волны COVID-19.
Однако распространение инфекции будет завесить от наличия иммунитета от населения,
передает Аrgumenti.ru.
«Вечерняя Москва» сообщает,
что в России продолжается изготовление лекарств от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира.