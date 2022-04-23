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    Роспотребнадзор Петербурга предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в мае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Роспотребнадзор Петербурга предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в мае

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    pixabay.com

    Жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с подъемом заболеваемости
    коронавирусной инфекцией после майских праздников, сообщила начальник отдела
    эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина
    Катаева.

    В Северной столице снимаются ограничения, связанные с
    коронавирусом. Однако опасная болезнь по-прежнему продолжает распространяться в
    городе.

    «И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как
    раз одна из волн у нас началась после майских праздников», — сообщила Катаева в
    рамках пресс-конференции.

    Новый штамм коронавируса «Стелс-омикрон» может спровоцировать
    новые волны COVID-19.
    Однако распространение инфекции будет завесить от наличия иммунитета от населения,
    передает Аrgumenti.ru.

    «Вечерняя Москва» сообщает,
    что в России продолжается изготовление лекарств от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира.

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